: Türkiye'nin ağır darbe vurduğu Suriye'de, ölen rejim askerlerinin ailelerinin maaşlarına zam yapıldı

02.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:19

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik saldırıların ardından TSK'nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı'yla büyük kayıp veren Şam rejimi, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine zam öngören bir kararname çıkardı.

20 BİN SURİYE LİRASI ZAM

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre; Devlet Başkanı Beşşar Esed'in yayınladığı bir kararnameyle maaşlarına 20 bin Suriye lirası (yaklaşık 242 Türk lirası) zam yapılacaklar arasında; ölen ve kayıp asker aileleri, yüzde 40 ve daha fazla engelli kalan askerler ve iç güvenlik güçleri personeli yer alıyor.

ASKERLERİMİZİ HEDEF ALMIŞLARDI

Suriye ordusu, 27 Şubat'ta İdlib'in Ariha ilçesine bağlı Balyun kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. Esed güçlerinin bu alçakça saldırısında 34 Mehmetçik şehit olmuş, 32 askerimiz ise yaralanmıştı.

BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORLAR

Bu gelişmenin ardından TSK, Suriye'ye karşı Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattı ve rejim güçlerine ağır kayıplar verdi. Milli Savunma Bakanlığı 1 Mart itibarıyla 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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