Türkiye'nin 100 Zengini Listesi Açıklandı

Forbes Türkiye tarafından 13 yıldan beri hazırlanan 100 Türk Zengini listesinde Gaziantep'ten iki isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu 72. Sırada yer alırken, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu 88. sırada yer aldı.

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Forbes 100'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu. FORBES Türkiye'den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara yükseldi. Listeye Gaziantep'ten yalnızca Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu 650 milyon dolarlık servetiyle 72. Sırada yer alırken, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu 550 milyon dolarlık servetiyle 88. Sırada yer aldı. Daha önceki listelerde yer almayan İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu'nun bu yıl listeye girmesinin Gaziantep adına önemli olduğu belirtildi.

Erdemoglu Holding, başta halı sektörü olmak üzere tekstil, Polyester, mobilya ve enerji sektörlerinde hizmet verdiği kaydedildi. - GAZİANTEP