Türkiye Motosiklet Federasyonunda Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi başarısının sevinci yaşanıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun gelecek 10 yılda da önemli başarılar kazanacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Türkiye'ye tarihinde ilk kez bu kupayı kazandırmasının sevincini yaşayan TMF Başkanı Uçar, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Başkan Uçar, sezon başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarış takvimini nasıl başlatacaklarını düşünürken, 2021 yılını Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi başarısıyla tamamladıklarını belirterek, "Hamdolsun hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlar açısından çok bereketli bir yıl oldu." dedi.

Sezon başında belirledikleri ulusal yarış takvimini bire bir düzenlediklerini belirten Uçar, uluslararası takvimin de ufak tefek değişikliklerle icra edildiğini kaydetti.

TMF Başkanı Uçar, Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nı başarıyla organize ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası anlamda bizi en fazla mutlu eden ve göğsümüzü kabartan, bir ilki yaşatarak Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısı oldu. Bu sezon 13 kez İstiklal Marşı'mızı okutması ve birçok yarışta da podyuma çıkması en büyük gurur verici başarımız. 1996 doğumlu bir sporcumuzun böyle bir başarıya ulaşması, ancak 4-5 yaşından itibaren motosiklet kullanan bir gencin yakalayabileceği bir potansiyeldi. Doğru yoldan ilerledi, o da bu başarıyı yakaladı. Gelecek 10 yılda da Toprak, her zaman şampiyonluk potansiyeli olan sporculardan birisi."

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısında TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun büyük emeği olduğuna işaret eden Başkan Uçar, "Toprak'ın sahip olduğu en önemli başarı faktörlerinden biri, sabahları bir dünya şampiyonu (Kenan Sofuoğlu) ile kahvaltı yapıyor olması, öğlene doğru bir dünya şampiyonu ile antrenmana çıkması, yarışa gittiğinde de daha önce o virajlardan bir çok kez dönmüş bir ağabeyi ile konuşarak yarışa çıkıyor olması, padokta aynı duyguları paylaşması. Bence başarısının altındaki en önemli faktörlerden birisi, Kenan Sofuoğlu'nun ona doğru bir kariyer haritası çizmesi." diye konuştu.

"Arkadaşlarını başarıdan başarıya götürebilecek bir potansiyele sahip"

Dünya şampiyonu milli motosikletçinin yeni hedeflerine yönelik Uçar, "Bir spor adamı olarak kanaatim, Toprak, Superbike'ta ülkemizi iyi temsil etti ama tescil etmesi gerekiyor. Bu yılki dünya şampiyonluğunun sürdürülebilir bir başarı olduğunu ispatlaması gerekiyor. Yani bir kez daha, bir kez daha.. Kenan gibi 5 defa dünya şampiyonu olarak 'Artık burada benim sözüm geçer.' dedirtecek noktaya hem bizi hem dü dünya motor sporları otoritelerini getirmesi gerekiyor. Bu belki bir dünya şampiyonluğuyla daha olabilir, belki iki şampiyonlukla. Onu zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Toprak'ın bir başka kategoride yarışmasıyla ilgili TMF Başkanı Uçar, "Bu temsil kabiliyetini 'Şampiyonluk için vazgeçilmez adaydır' tesciline çevirmesi gerekiyor. Toprak'ta inşallah bunu yapacak bilgi, beceri, güç, kabiliyet ve cesaret var. Çünkü yanında çok doğru bir ağabey, çok doğru bir kaptan var. Bu pencereden bakıldığında Toprak, ardından Bahattin'i (Sofuoğlu), Can'ı, Deniz'i (Öncü) de Kenan abisinin onları sürüklediği gibi başarıdan başarıya götürebilecek bir potansiyele sahip." şeklinde görüş belirtti.

Toprak, Bahattin, Can, Deniz ve Asrın Rodi Pak gibi milli motosikletçilerin Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiklerini görmekten çok mutlu olduklarını vurgulayan Uçar, Toprak'ın dünya şampiyonluğu sonrası motosiklet sporlarına ilginin de arttığını söyledi.

Genel kurulda başkanlığa tekrar seçilmesi sonrası yeni dönem planları hakkında Başkan Uçar, "Kulüplerimizin kurumsal yapısının güçlendirilmesi birinci önceliğimiz. Kulüplerimizin motosiklet sürüş eğitimi veren, temel ileri sürüş eğitimi veren birer kurum haline gelmesi çabasındayız. 100'e yakın kulübümüzün tamamını kurumsal yapıya kavuşturma azminde olacağız." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının federasyona münhasıran verdiği "Eğitmen" ve "Eğitim belgesi verme" yetkileri bulunduğunu dile getiren Uçar, "Bu yetkiyi kulüplerimiz aracılığıyla eğitim kurulumuz üzerinden tüm Türkiye'ye yaymaya çalışacağız. Bu vesileyle Türkiye'de bilinçli motosiklet kullanıcıları oluşturmak en önemli gayretimiz." şeklinde konuştu.

Yeni pistler yolda

Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin en büyük motokros parkurlarından birisinin Edirne'de yapıldığını ve federasyon olarak bunun için katkı sunduklarını belirterek, "Edirne'de önce bir Türkiye Şampiyonası, ardından bir Doğu Avrupa Şampiyonası ve ardından da daha büyük şampiyonalarla boy göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesisleşmeye önem verdiklerini kaydeden Uçar, "Düzce yarış pistimiz hazır, aynı şekilde Afyonkarahisar'da Dünya Superbike organizasyonunun yapılabileceği kalitede bir yarış pistinin de projeleri hazır. Bu tesisi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle trafikte motosiklet kullanımının arttığını dile getiren TMF Başkanı Uçar, "Trafikte 4 milyona yakın motosiklet kullanıcısının olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki sene 5 milyon, sonraki sene 6 milyon kullanıcıya ulaşabilecek bir potansiyel var. Bu artışı sportif performansa da çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Motosiklet Federasyonları Birliğinin 2022 yılı sonunda elektrikli motosikletlerle yarış kategorisini de açmasını beklediklerini aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrikli motosiklet üreticilerinin bu ürünleri hız ve durma konusunda biraz daha güçlendirmeleri gerekiyor. Sportif performans göstermek için henüz etkili ve yeterli değiller ama programda var. Bizim de TMF programında yer alacak. Elektrikli motosikletler de diğer elektrikli araçlar gibi dünyanın vazgeçilmezleri haline gelecek. Başta Toprak olmak üzere tüm sporcularımıza elektrikli motosiklet üreticilerinden hem bir sponsorluk teklifi gelmesini hem de 'Gelin bu sektörü ülkede herkesten daha hızlı büyütelim' projeksiyonu sergilemelerini umut ediyoruz. Bu fırsatı yerli üreticilerimizin sporcularımız vasıtasıyla değerlendirmelerini umut ediyorum."

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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