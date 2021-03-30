Türkiye - Letonya FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler
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Türkiye - Letonya FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Türkiye - Letonya FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

2022 Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Letonya maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki 3. maçı Letonya arasında olacak. Peki Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Letonya maçı şifresiz izlenebilecek mi?

Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Letonya maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Letonya ilk 11 açıklandı mı?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Letonya Dünya Kupası grup eleme maçı 30 Mart Salı (bugün) saat 21:45 'de TRT Spor'da başlayacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. Bunun yanı sıra maç TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında da yayınlanacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

LETONYA MUHTEMEL 11

Ozols, Savalnieks, Tarasovs, Cernomordijs, Jurkovskis, Tobers, Zjızins, Jaunzems, Ciganiks, Ikaunieks, Uldrikis

Mustafa Şirin
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