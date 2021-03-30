Türkiye - Letonya FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

2022 Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Letonya maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki 3. maçı Letonya arasında olacak. Peki Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Letonya maçı şifresiz izlenebilecek mi?