Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Trabzon'dan iki kooperatif katılacak

20.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:22

Trabzon'da faaliyet gösteren iki kooperatif, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda yer alacak.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Türkiye Kooperatifler Fuarı"nın, "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık tarihlerinde Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacağı belirtildi.

Türkiye'deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın sloganının, "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılımın oldukça yüksek olacağı fuarda çeşitli illerden 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak.

Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor. Bunun için fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor.

Kooperatifler fuar boyunca Türkiye'nin önde gelen e-ticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler."

Açıklamada, market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatiflerin ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacağının altı çizildi.

Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetlerinin de davet edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, e-ticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek.

İlham verici başarılı kooperatif hikayelerinin ve yurt dışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek.

Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor."

Açıklamada, fuar açılışında Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edileceği, 81 ilde birinci olan resimlerin ise fuar süresince sergileneceği belirtildi.

Çocuklar için özel olarak yazılan, "kooperatifçilik" konulu çocuk tiyatrosunun da fuar süresince sahneleneceği aktarılan açıklamada, atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanmasının amaçlandığına işaret edildi.

Açıklamada, vatandaşların fuarı ücretsiz ziyaret edebileceği, 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecekleri kaydedildi.

Fuarda, Trabzon'dan Of Özçay Tarımsal Kakınma Kooperatifi ile Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yer alacak.

Kaynak: AA