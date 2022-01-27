Türkiye Kick Boks Turnuvası sona erdi

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, tamamlandı.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda 20 Ocak Perşembe günü başlayan ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde, minik ve yıldız kategorilerinde final maçları yapıldı.

Maçların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından verildi.

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine, Ordu'nun çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yurdun dört bir tarafından sporcu, antrenör ve hakemler olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin bu organizasyon için Ordu'ya geldiğini ifade eden Vali Sonel, turnuvanın adeta soluksuz şekilde geçtiğini kaydetti.

Sonel, Orduluların her zamanki gibi misafirperver olduğunu belirterek, organizasyonun kentte yapılmasına öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyona teşekkür etti.

Tüm sporcuların çok güzel anılarla organizasyondan ayrıldığını vurgulayan Vali Sonel, "Buradan inşallah nice şampiyonları ilerleyen yıllarda göreceğiz. Eminim ki bu sporcuların arasından nice şampiyonlar çıkacak." ifadelerin kullandı.

Vali Sonel, Ordu'da spor altyapısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle geliştiğini, Ordu'nun adeta bir spor şehri haline geldiğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de organizasyonun başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, bu süreçte kendilerine destek olan kurum ve yetkililerine teşekkür etti.