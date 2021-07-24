Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan Tokyo 2020 değerlendirmesi Açıklaması
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan Tokyo 2020 değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan Tokyo 2020 değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli sporcular Mihraç Akkuş ile Gülkader Şentürk'ün elenmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli sporcular Mihraç Akkuş ile Gülkader Şentürk'ün elenmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İki sporcunun oyunlardan elenmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Huysuz, "İlk gün beklediğimiz sonuçları alamadık. Sonuçta Mihraç Akkuş ve Gülkader Şentürk genç sporcular." dedi.

Her iki sporcunun da genç olduğuna dikkati çeken Huysuz, "Mihraç 20 yaşında, Gülkader de aynı şekilde genç bir sporcu. Sonuçta rakipleri kendilerini ispatlamış sporcular. Gülkader'in İspanyol rakibi dünya üçüncüsü. Ayrıca Gülkader oyunlara istediği gibi hazırlanamadı ama elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Mihraç Akkuş'un da oyunlara iyi başladığını ama sonunu getiremediğini kaydeden Huysuz, "Bunlar 2024'ün takımı, 2024'e hazırlanan sporcularımız var. Mihraç güzel başladı. İkinci maçta geçen olimpiyatın ikincisi ve dünya şampiyonu Kazak ile karşılaştı. Tabii daha iyi olabilirdi. Sonuçta bunlar bir tecrübe." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki sporcuların 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmesinin yanı sıra madalya almalarını da hedeflediklerini anlatan Huysuz, "İki gün sonra Kayra Sait, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'ın müsabakaları olacak. Onların ülkemize madalya kazandıracağını umut ediyoruz. Onlardan beklentimiz daha yüksek. Daha tecrübeliler. Madalya alabileceklerini gösterecekler. İnşallah bunu gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Tokyo 2020 organizasyonunu değerlendiren Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı federasyonumuz ve uluslararası federasyon bir yıldır bu koşullarda müsabakaları yapıyor. Organizasyonun zorlukları var. Geliş gidişlerde yaşadığımız sıkıntılar var. Her sporcu aynı sıkıntıyı yaşıyor. Güzel bir atmosfer. Sonuçta olimpiyat beklenen bir şey. 5 yıl aradan sonra olimpiyatın yapılması ve sporcuların katılması ayrı güzellik. Sporcuların hayali burasıydı. Onlar için güzel oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan Tokyo 2020 değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
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