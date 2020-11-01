Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

01.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:11
Türkiye İzmir için tek yürek

Batman Valiliği tarafından İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Batman Valiliği tarafından İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada; İzmir için yapılan yardım faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Yardım yapmak isteyen vatandaşların pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, yağ, salça, şeker, tuz, un, çay gibi teme gıda maddeleri ile kullanılmamış battaniye yardımında bulunabileceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir merkezli yaşanan deprem afeti sonrasında bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Valiliğimiz AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası düzenlenmiştir. Meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan gıda kolisi ya da kullanılmamış battaniye yardımında bulunmak isteyen değerli vatandaşlarımız veya kuruluşlarımızın il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurmaları veya Vakfımızın 0533 032 32 62 – 0533 032 33 95 – 0488 213 40 75 numaralı telefonlarına iletişime geçmeleri halinde yapacakları yardımlar personelimiz tarafından bizzat yerinde teslim alınacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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