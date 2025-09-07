Türkiye İspanya milli maç nereden, nasıl izlenir?

Elemelerde öne çıkan maçlardan biri olan Türkiye–İspanya karşılaşması, futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen bu mücadele öncesinde herkesin aklındaki tek soru, bu önemli randevunun hangi platformda yayınlanacağı. Türkiye–İspanya milli maçı nereden ve nasıl izlenebilecek?

12. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Türkiye ile İspanya, oynanacak yeni mücadeleyle birlikte 12. kez karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar oynanan 11 maçın 6'sını İspanya kazanırken, Türkiye 1 galibiyet aldı, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak kritik mücadele, TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

TV8 FREKANS VE YAYIN SEÇENEKLERİ

TV8'i; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

EXXEN ÜZERİNDEN YAYIN

Exxen platformu ise Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile İspanya arasındaki zorlu karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadelenin başlama düdüğü saat 21:45'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Konya ev sahipliği yapacak. İki ekip, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

TÜRKİYE'NİN İSPANYA KARŞISINDAKİ TARİHİ PERFORMANSI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'ya karşı tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce almıştı.

İLK VE TEK ZAFER 1954'TE

Milli takım, bugüne kadar İspanya ile toplam 11 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalardan yalnızca birinde sahadan galip ayrılan Türkiye, 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tarihî bir sonuca imza attı.

SON 8 MAÇTA ÜSTÜNLÜK SAĞLANAMADI

1954'teki galibiyetin ardından oynanan 8 maçta milliler, İspanya karşısında istediği sonucu elde edemedi. Bu süreçte 5 yenilgi alan Türkiye, 3 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Özellikle son 7 karşılaşmada yalnızca 1 gol bulabildi.