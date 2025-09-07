Türkiye İspanya maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Dünya Kupası Elemeleri'nin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Türkiye - İspanya karşılaşması, futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Zorlu randevu öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri ise "Türkiye - İspanya maçı hangi statta yapılacak?" sorusu oldu.

TÜRKİYE'NİN İSPANYA KARŞISINDAKİ TEK GALİBİYETİ 71 YIL GERİDE KALDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında Türkiye, güçlü rakibi İspanya ile karşılaşacak. Milliler, tarih boyunca İspanya karşısındaki tek zaferini 71 yıl önce kazanmıştı.

1954'TE GELEN TARİHİ GALİBİYET

A Milli Takım, bugüne dek İspanya ile 11 maç oynadı. Bu mücadelelerin yalnızca birinde galibiyet elde eden ay-yıldızlı ekip, 14 Mart 1954'te İstanbul'da yapılan Dünya Kupası Eleme maçında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

SON 8 KARŞILAŞMADA ZAFER ÇIKMADI

Türkiye, 1954'ten bu yana İspanya ile oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 5 kez mağlup olan milliler, 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Ayrıca son 7 maçta rakip filelere yalnızca bir gol gönderebildi.

12. RANDEVUYA HAZIRLANIYORLAR

Türkiye ile İspanya, oynanacak yeni karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Son Avrupa Şampiyonu olan rakibi karşısında milliler, geçmişte oynanan 11 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin kritik mücadelesinde Türkiye ile İspanya karşılaşacak. Futbolseverler, bu zorlu randevuyu TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı takip edebilecek.

TV8 YAYIN FREKANSI VE ERİŞİM BİLGİLERİ

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapmaktadır.

EXXEN YAYIN FREKANSI VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Exxen platformu, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde futbolseverlere yayın imkânı sunacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile İspanya arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü sahne alacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadelenin başlama düdüğü saat 21:45'te çalacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile İspanya, Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.