Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, 60 sporcu çeşitli branşlarda mücadele etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurulu Sorumlusu Filiz May, AA muhabirine, şampiyonada milli takım seçmelerini yapacaklarını söyledi.

Şampiyonanın güzel bir havada gerçekleştirildiğini dile getiren May, "Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu'nun verdiği olimpik barajları geçen sporcularımız mayıs ayında Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak, ülkemizi temsil edecekler. Başarılı sporcularımız var. Sporcularımızın performansını görmemiz açısından bu şampiyona önemli." diye konuştu.

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

İlk gün sonuçları

Bugün gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük erkekler 100 metre:

1. Şükrü Çetinkaya

2. Ata Utkucan

3. Mehmet Turaç

Büyük erkekler 400 metre:

1. Yasin Süzen

2. Doğan Biçer

3. Serdar Ortaç

Büyük erkekler 3000 metre:

1. Yusuf Baydur

2. Osman Yekta

3. Cengiz Sevim

Büyük erkekler çekiç:

1. Muhammed Çakır

2. İsmet Bayrak

3. Caner Çetin

Büyük erkekler disk atma:

1. Muhammed Çakır

2. Hakkı Kılıç

3. Azat Gür

Büyük erkekler uzun atlama:

1. Ata Utkucan

2. Şehmus Şık

3. Ozan Kuş

Genç erkekler 100 metre:

1. Eyüp İnan

2. Muhammed Resul Evkan

3. Atabey Sağlam

Genç erkekler 400 metre:

1. Yunus Emre Şirin

Genç erkekler 1500 metre:

1. Eyüp Ül

Genç erkekler 3000 metre:

1. Murat Yavuz

Genç erkekler disk:

1. Serkan Denizdurduran

Genç erkekler uzun atlama:

1. Kaan Gökçe

2. Ali Eker

Büyük kadınlar 100 metre:

1. Aysun Akay

2. Şevval Aydemir

3. Ayşenur Dağ

Büyük kadınlar 400 metre:

1. Ayşegül Yalnız

2. Şevval Aydemir

3. Ayşenur Dağ

Büyük kadınlar 1500 metre

1. Mihriban Serçe

Büyük kadınlar gülle atma:

1. Fatma Gül Koç

2. Nefise Nazlı Şen

3. Ebru Özdemir