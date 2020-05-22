Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Türkiye'nin IMF'nin kapısına gitmeyeceğini üstüne basa basa belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF defterinin 2013 yılında kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları toplantısına katıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) konusunda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, IMF defterinin bir daha açılmamak üzere kapandığını söyledi.

"IMF DEFTERİNİ 2013'ÜN MAYIS AYINDA KAPATTIK"

IMF konusunda CHP'ye yüklenen Erdoğan, "IMF defterini 2013'ün Mayıs ayında kapattık. O defteri bir daha açmayacağız. Söyledik ama CHP hala saldırıyor. CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır. Ülkemizi IMF'nin boyunduruğuna sokmak için beyhude çabaladıklarını CHP'lilere söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN IMF ÖNERİSİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasıyla hükümete seslenerek 16 maddelik çözüm önerisi sıralamıştı. Kılıçdaroğlu'nun önerileri arasında IMF ile ilgili bir madde yer alıyordu. Kılıçdaroğlu konu hakkında şunları söylemişti: "IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli ve IMF'deki sermaye payının Türkiye'ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır."