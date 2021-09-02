Türkiye ile Maldivler arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı arasında "Hava Hizmetleri Anlaşması" imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı arasında "Hava Hizmetleri Anlaşması" imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula arasında basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme sonrası imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Karaismailoğlu, bugün, Türkiye ile Maldivler'i birbirine daha da yakınlaştıracak "Hava Hizmetleri Anlaşması"nı imzaladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, imza töreni öncesindeki görüşmelerinde ülkeler arasında ulaştırma ilişkilerini ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye ve Maldivler'in birbirinden coğrafi açıdan uzak olmakla birlikte hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yakın ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Konuk Bakan ile özellikle sivil havacılık ve deniz taşımacılığı alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, "Bu alanlardaki ilişkilerimizi daha da ileriye götürme noktasında neler yapabileceğimiz ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Denizcilik alanında, başta deniz emniyeti ve gemi inşa hususlarındaki iş birliği olanakları olmak üzere birlikte atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. Ayrıca, uluslararası örgütler nezdindeki ilişkilerimizi ele aldık." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, imzalanan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu anlaşma ile sivil havacılık alanındaki ilişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlü bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Anlaşma ayrıca, ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğimizin daha ileri bir düzeye getirilmesine de katkı sağlayacaktır. Anlaşmamızın ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Karaismailoğlu, 6-8 Ekim'de gerçekleşecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Nahula'yı davet etti.

Nahula da anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "11 yıldır imzalamaya çalıştığımız bir anlaşma. Bakanımızın büyük çabaları ve gayretleriyle imzalamak bugün bizlere nasip oldu." dedi.

"Tehlike kontrol altımızda ve bütün tedbirlerimizi aldık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, törenin ardından sorulan bir soru üzerine, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu, Suriye'de Baniyas ilindeki elektrik santralinde bulunan fuel-oil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına zarar vermemesi için Bakanlığın teyakkuza geçtiğini söyledi.

KKTC ve Türkiye sınırlarına ulaşmış herhangi bir kirliliğin bulunmadığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Kirlilikle mücadele ekiplerimiz bölgede. Teyakkuz halindeyiz. Bu sabah itibarıyla 13 üç tırdan oluşan kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştı. Kirliliğin ülkemize ulaşmaması için çepeçevre sınırlarımızı çevirdik." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, kirlilik konusunda Türkiye'nin tecrübesine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağladık. Burada olabilecek durumlara karşı da bütün hazırlıklarımızı, teyakkuz halinde, almış durumda bekletiyorduk. Burada şimdi bütün gücümüzle, birikimimizle kirliliğin ülkemiz sırlarına gelmemesi için mücadele veriyoruz. Bütün ekiplerimiz, arkadaşlarımız orada. Şu an için tehlike kontrol altımızda ve bütün tedbirlerimizi aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt