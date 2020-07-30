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Türkiye genelinde elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısı artıyor

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı yatırımlardan biri olan Zorlu Energy Solutions (ZES), ikinci yaşında 266 lokasyon ve yüzde 40 pazar payı ile 56 şehirde hizmet veriyor.

Türkiye genelinde elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısı artıyor
30.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:24

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı yatırımlardan biri olan Zorlu Energy Solutions (ZES), ikinci yaşında 266 lokasyon ve yüzde 40 pazar payı ile 56 şehirde hizmet veriyor.

Türkiye'de elektrikli otomobilleri yaygınlaştırma ve elektrikli otomobil sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi doğrultusunda istasyon ağına 17 yeni şehir daha ekleyen ZES, açtığı 100 yeni istasyonla toplam 56 şehirde hizmet veriyor. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak yaptığı açıklamada, şirket olarak yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte elektrikli otomobillere olan ilginin arttığına dikkat çekerek, Türkiye'de bu devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgimiz arttı"

Ak, bugün elektrikli araçların dünyanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimine geçişinde büyük rol üstlendiğini dile getirerek, "Elektrikli araç pazarında her geçen gün yenilikler olurken şirket olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgi artmış durumdayken, ikinci yaşını kutladığımız ZES markamızla da ülkemizdeki elektrikli otomobil devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Son yaptığımız yatırımlarla birlikte yüzde 40 Pazar payına ulaştık. Bugün 56 şehrimizdeki 266 lokasyonda 455 soketimizle elektrikli otomobil sahiplerinin yolculuklarına eşlik ederken kısa sürede tüm ülkeyi kapsamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller; çevre dostu, tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle hızla ilerleyen Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde şarj istasyonları açmaya devam ediyor. Son yapılan yatırımlarla birlikte 56 şehirde ZES elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, 266 lokasyona ve 455 soket sayısına ulaşılmış durumda. 17 yeni şehirde daha şarj istasyonu kurulurken, bu şehirler arasında bulunan Amasya, Bartın, Bingöl, Burdur, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde ve Şanlıurfa şehirlerinde ise ilk halka açık elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirmiş oldu.

Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Balıkesir gibi ağırlıklı büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini birbirine bağlayan şirket, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor. Bununla beraber halihazırda istasyonu bulunan şehirlere de alternatif rotalar için geliştirmeler yapan şirket, bu kapsamda lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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