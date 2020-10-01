Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek

01.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:59

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası 2020-2021 sezonu Süper Lig statüsü açıklandı. Süper Lig'i 1. ve 2. sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi'ne giderken, Türkiye Kupası şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne, Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar ise ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'den uluslararası kupalara katılımla ilgili talimat değişikliğine gitti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimata göre Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla temsil edilecek. Bu sezon Süper Lig'de alınacak sonuçlara göre 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk kez düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

OLASI DURUMLARDA 4 VE 5. SIRADAKİ TAKIMLAR KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK

Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar, 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Türkiye Kupası şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Kupa şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden takım lig üçüncüsü olması durumunda ise yine dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yollanacak.

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Falcao Arda Turan Eddie Newton Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 16:59:22. #1.14#
title