Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek
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Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek

Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yeşim Tanrıvermiş, Türkiye'nin doğru hamlelerle gayrimenkulde cazibe merkezi olma özelliğini çok uzun süre devam ettirebileceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yeşim Tanrıvermiş, Türkiye'nin doğru hamlelerle gayrimenkulde cazibe merkezi olma özelliğini çok uzun süre devam ettirebileceğini belirtti.

Tanrıvermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19'un ciddi sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Bunun gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendiren Tanrıvermiş, "Etkilerin tam anlamıyla belirli olduğunu söylemek mümkün değil. Hala süreç devam ediyor. Bu yüzden süreci kısa, orta ve uzun vadede değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Tanrıvermiş, gayrimenkul sektörü için en büyük riskin geri ödemelerde yaşanacak sorunlar olacağına işaret ederek, sektörde gelecek yıllarda küçülme beklendiğinden, bu riski önleyecek önlemler alınması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin doğru hamlelerle gayrimenkulde cazibe merkezi olma özelliğini çok uzun süre devam ettirebileceğine dikkati çeken Tanrıvermiş, "Türkiye yabancının her koşulda yatırım yapmak isteyeceği bir ülke. Türkiye'ye gelen yabancıların da gayrimenkul sektöründe doğru kişilerden hizmet alması ve doğru yönlendirilmesi önemli." diye konuştu.

Sektörde tüketici tercihlerinde yaşanan değişimden de bahseden Tanrıvermiş, "Sektörde ikincil konut ve yazlıkların daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Özellikle salgınla birlikte tarım ve kırsal alana ciddi bir talep oldu. Kırsal alanda yaşama, organik ve sağlıklı beslenme bunu kendiliğinden geliştirdi. Bu talep beklenen bir şeydi." değerlendirmesini yaptı.

Tanrıvermiş, uzaktan ve esnek çalışma imkanı olanlar için kırsalda yaşamanın iyi bir alternatif olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Eğer şehirde yaşamak zorundaysanız o zaman da kente yakın yerlerde müstakil konutları tercih edebilirsiniz. Şu an tüketici tercihleri de bu yönde, insanlar daha çok bahçeli müstakil alanlarda yaşamayı, benzer durumlarda kısıtlamalar olduğunda ellerinde böyle bir alternatifin olmasını istiyorlar."

Tatil tercihleri de değişti

Salgının, tüketicinin tatil tercihlerinde de değişime neden olduğunu vurgulayan Tanrıvermiş, "İnsanlar oteller yerine müstakil yerleri, otelde kalacaksa da bahçe katı, süit odaları, kendine ait havuzu olan yerleri tercih ediyorlar. Yaylalar, doğayla iç içe olan alanlar da ciddi talep görüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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