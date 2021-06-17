Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti

Türkiye ile Galler arasında oynanan Avrupa Şampiyonası maçını canlı veren TRT, maçın başlamasına kısa süre kala, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir video yayınladı. "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" ifadelerinin yer aldığı video İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un tepkisini çekti.