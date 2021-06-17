Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
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Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Galler arasında oynanan Avrupa Şampiyonası maçını canlı veren TRT, maçın başlamasına kısa süre kala, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir video yayınladı. "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" ifadelerinin yer aldığı video İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un tepkisini çekti.

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmaya kısa bir süre kala TRT ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili video heyecanla maçı bekleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

"İDDİALAR PROJEYİ KARALAMAK İÇİN SERVİS EDİLİYOR"

Kanal İstanbul'un bilimsel bir çalışma olduğunun savunulduğu grafiklerin paylaşıldığı videoda, "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" ifadeleri yer aldı.

"BİLİME AYKIRI BİR PROPAGANDA YAPTINIZ"

Sosyal medyada gündem olan Kanal İstanbul videosuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise tepki gösterdi. Twitter hesabından videoya ait kareleri paylaşan Ongun, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız TRT" notunu düştü.

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Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti - Haberler Ekonomi
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