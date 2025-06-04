Türkiye Fransa voleybol maçından kareler! Filenin Sultanları ilk maçı kazandı mı?
Voleybolseverlerin heyecanla takip ettiği 2025 VNL (Voleybol Milletler Ligi) başladı. İlk maçta sahne alan Filenin Sultanları, Fransa karşısında üstün performans sergiledi.
Türkiye Fransa voleybol maçından kareler, maç sonrası en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki, Filenin Sultanları ilk maçı kazandı mı? 2024'te şampiyon olarak tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 VNL'ye galibiyetle başlamak için sahaya çıktı. Taraftarlar hem skor hem de performans anlamında Türkiye Fransa voleybol maçından kareler arayışına girerken, maçın öne çıkan anları sosyal medyada gündem oldu.
TÜRKİYE FRANSA MAÇINDAN KARELER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın