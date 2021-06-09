Türkiye Finans Hızlı Finansman, IDC Türkiye'den ikincilik ödülü aldı

Türkiye Finans Katılım Bankası, IDC Financial Services Summit 2021'de "Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu" projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans Katılım Bankası, IDC Financial Services Summit 2021'de "Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu" projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre banka, bir ödülün daha sahibi oldu.

IDC Türkiye tarafından düzenlenen IDC Financial Services Summit 2021'de Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu projesi ile Üye İşyeri ve Bayi Kanallarında Finansal Çözümler kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Türkiye Finans, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetleri banka şubesine gerek kalmadan yer ve zamandan bağımsız olarak sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, yerinde tüketici finansmanı olarak tanımlanan ve sektörde bir ilk olan Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile bankacılık ihtiyaçlarını yer ve zamandan bağımsız şube dışına taşıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile tüm bayilerimiz adeta birer banka şubesi gibi çalışmakta olup, çok çeşitli bankacılık hizmetlerini fiziki şube veya çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğduğu an ve yerde anında sunuyoruz. Platformumuz minimum veri girişi gerektirmesi, otomatik yapılan istihbarat ve risk sorgulamaları, yapay zeka tabanlı skorlama ile başvuruların dakikalar içerisinde değerlendirilmesi, dijital sözleşme onayı, otomatik rehin işlemi gibi özellikler ile etkili bir müşteri deneyimi sunuyor.

Sadeleştirilen ve otomatize edilen bayi edinim süreçlerimiz ile bayilerimizin sisteme katılma süreçleri de sektördeki örneklerine göre çok daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleşiyor. Dijital alt yapısı ve kolaylığı ile öne çıkan Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu, yenilikçi yaklaşımlarla sunduğumuz açık bankacılık uygulamalarımızın başarılı örneklerinden biridir."

-Türkiye Finans, Türkiye genelinde Hızlı Finansman bayilerini genişletmeye devam ediyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren Hızlı Finansman bayileri ile 2020 yılında ekonomiye 1 milyar lira değerinde katkı sağlayan Türkiye Finans, Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu üzerinden taşıt ve ihtiyaç finansmanı, kredili cari hesap ve kredi kartı başvurusu, sigorta teklifi ile fatura, aidat, finansman ve kredi kartı ödemesi gibi farklı bankacılık hizmetlerini tek bir noktadan müşterilerine sunuyor.

Şubeleşmek yerine, eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten taşıt sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bayileri birer banka şubesine dönüştüren Türkiye Finans, müşterilerinin bankaya gitmesine ve ek prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan, onlara ihtiyaç anında ihtiyacın doğduğu yerde çeşitli finansman destekleri, başvuru ve ödeme kolaylığı sağlıyor.

Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile müşteri ve bayilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayan Türkiye Finans, sürekli geliştirdikleri alt yapı ve süreçler ile Türkiye'nin 12 bin farklı noktasında müşterilerine yer ve zamandan bağımsız, aynı noktadan hızlı ve kolay erişilebilen bir müşteri deneyimi sunuyor. Banka, Türkiye genelinde Hızlı Finansman bayilerini genişletmeye devam ediyor.

Banka, daha önce aynı proje ile Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards'ta katılım bankacılığı kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu