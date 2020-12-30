Türkiye Finans'a Kristal Elma'dan üç ödül

Türkiye Finans, Kristal Elma 2020 Türkiye Reklam Ödüllerinde 2'si gümüş 1'i bronz olmak üzere 3 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası 2020 yılında gerçekleştirdiği reklam kampanyaları ve dijital projelerle Kristal Elma 2020 Türkiye Reklam Ödüllerinde 3 ödülün sahibi oldu.

Feride Şevket Hanım isimli dijital projesi ile Entegre Kampanyalar kategorisinde 1 gümüş, Medya kategorisinde ise 1 bronz ödüle layık görülen Türkiye Finans, "Kaldığınız Yerden Devam Edin" diyerek KOBİ'lere ve esnafa seslenen online reklam filmi ile de Online Film kategorisinde 1 gümüş ödülü daha evine götürmeye hak kazandı.

İlk kadın bankacı Feride Şevket Hanım'dan ilham alan dijital proje

Feride Şevket Hanım Projesi finans ve bankacılık sektöründe çalışan kadınların bu sektör için sahip oldukları değerin ve verdikleri emeğin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Proje, yirminci yüzyılın başında tüm zor şartlara rağmen Osmanlı döneminin ilk kadın bankacısı olarak pek çok başarıya imza atan Feride Şevket Hanım'dan ilham alıyor. Kampanya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, LinkedIn üzerinden açılan Feride Şevket Hanım Bankası hesabı ile başlatıldı.

Anonim olarak yürütülen kampanya, sadece finans sektöründen değil farklı sektörlerden pek çok profesyonelin büyük takdirini topladı. Özellikle kadın çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan bağımsız olarak kendilerini Feride Şevket Bankası'nın bir çalışanı olarak göstererek projeye destek oldular.

"Kaldığınız Yerden Devam Edin"

"Kaldığınız Yerden Devam Edin" diyerek izleyicilere seslenen online reklam filminde ise normalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışan esnaf ve KOBİ'lere yönelik sunulan bir finansman kampanyası tanıtıldı. Bir esnaf lokantasında geçen filmde, lokanta sahibi Hikmet Bey'in dükkanının kepenklerini yeniden kaldırdığında işlerinin sanki hiç kepenk indirmemişçesine kaldığı yerden devam ettiğini görmesi karşısında yaşadığı şaşkınlık ve sonrasında hissettiği huzur ve güven duygusu ön plana çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu