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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları koşuldu

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.

15.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:29
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları koşuldu

Enduro ve ATV Şampiyonası, 'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübünde ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen yarışlara 72 sporcu katıldı.

Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Enduro

GP: 1. Bayram Uysal, 2. Erdem Toraydın, 3. Saban Özdemir

E1: 1. Sinan Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İbrahim Ercansungur

E2: 1. Ahmet Okatan

E3: 1.. Bayram Uysal, 2. Cemil Yurt, 3. Mehmet Okuyan

EB: 1. Erdem Toraydın, 2. Saban Özdemir, 3. Hakan Tosun

EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Doğukan Duraman, 3. Kadirhan Kocabaş

EC: 1. Berkant Karademir, 2. İbrahim Duraman, 3. İbrahim Ethem Keskin

EV: 1. Nazmi Malkoç, 2. İbrahim Bozkurt, 3. Erdem Gülüş

ATV

S1: 1. Yiğit Anıl Arseven, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Recep Yatgın

S2 ve GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Mustafa Taşkın, 3. Emre Muharrem Sağlam

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları koşuldu
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