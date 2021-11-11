Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Ekonomi

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacakŞIRNAK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye ekonomisine yılda 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacağını açıkladığı Ballı köyünde bulunan Musa Tepe Barajında su tutulmaya başlandı.

ŞIRNAK (İHA) - Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

ŞIRNAK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye ekonomisine yılda 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacağını açıkladığı Ballı köyünde bulunan Musa Tepe Barajında su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyünde yaptırılan Musa Tepe Barajı kapakları kapatıldı. Temelden yüksekliği 66 metre olan barajın depolama hacminin 10 bin 49 hektometre küp olduğu belirtildi. 08 Eylül 2021 tarihinde su tutmaya başlayan Musa Tepe Barajı ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajın Türkiye ekonomisine yılda 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacağını belirtmişti.

Su tutulması için kapakları kapatılan Musa Tepe Barajına 2008 yılında kazma vurulduğu ve çalışmaların bu yıl tamamlandığı belirtildi. Şırnak güzergahının, Kuzey Irak sınırı sıfır noktasında Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve PKK'lıların Türkiye'ye sızmalarını önlemede büyük ölçüde etkili olacak 11 barajdan biri olan Musa Tepe Barajının hem sınır hattında PKK'ya karşı sızmaları önlemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Musa Tepe Barajı Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Ekonomi Haberleri
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