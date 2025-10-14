Türkiye Dünya Kupası E grubu puan durumu ne, Türkiye puanı kaç?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son durum futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 13 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye'nin grubundaki puan tablosu nasıl, milliler şu ana kadar kaç puan topladı?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU NE?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 13 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak. Bu kritik karşılaşmada hedef, galibiyetle birlikte grubun zirvesine yerleşmek.

GERİDE KALAN MAÇLAR VE PERFORMANS

Türkiye, elemelerde şu ana kadar üç maça çıktı. İlk maçta deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden milliler, ikinci maçta Konya'da güçlü rakibi İspanya karşısında 6-0'lık bir yenilgi aldı. Ancak üçüncü maçta Bulgaristan deplasmanında gösterilen üstün performansla 6-1'lik bir galibiyet elde edildi.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, grupta 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

PUAN DURUMU VE LİDERLİK HEDEFİ

E Grubu'nda dördüncü maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:

1. İspanya – 9 puan

2. Türkiye – 6 puan

3. Gürcistan – 3 puan

4. Bulgaristan – 0 puan

Türkiye, Gürcistan karşılaşmasını kazanması halinde puanını 9'a yükselterek liderlik koltuğuna oturma şansı elde edecek. Bu nedenle Kocaeli'de oynanacak mücadele hem puan hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE HEDEF

Ay-Yıldızlılar için Gürcistan maçı yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Bu maç, aynı zamanda İspanya'nın baskısını dengeleyip moral kazanmak açısından da büyük önem taşıyor. Teknik ekip, hücum gücünü koruyarak savunmada daha dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Kocaeli Stadyumu'nda taraftar desteğiyle sahaya çıkacak milliler, galibiyetle birlikte Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmak istiyor.