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Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı.

Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı.

Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Uzak Doğu ülkelerindeki çalışmaların meyvelerini topluyor.

Süt ürünleri ve tavuk ile Çin'e açılan sektör şimdi de bölgenin köprü görevi gören önemli ülkelerinden Singapur'a yumurta satışı ile giriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucu Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı Anka Yumurta tarafından gerçekleşti.

Sıradaki hedef Avrupa ülkeleri

Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, AA muhabirine, Ankara'nın Bala ilçesinde 147 bin metrekare alanda 500 bin yumurta üretimi yaptıklarını söyledi.

Yatırımın tamamının devreye girmesiyle günlük ortalama 2 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşacaklarını ifade eden Keskinoğlu, 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Singapur'un nüfus bakımından küçük olduğuna değinen Keskinoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak ticaretin döndüğü bir ülke. Singapur'a ihracat yapıldığı an bir bakıma Uzak Doğu'nun kapıları açılmış oluyor. Bakanlık yetkilileri, Singapur ticaret ateşelerimiz de çok uğraştı. Singapur, kahverengi yumurta talep etti. Yumurtalarımızın analizlerini çok beğendiler. İlk yükleme yaklaşık 450 bin adet. Eğer beğenilirse 'Her ay 5 konteyner sizden yumurta alırız' dediler. Bu da yaklaşık 2 milyon 250 bin yumurta demek."

Singapur'un yumurta üretiminin yetersiz olduğuna işaret eden Keskinoğlu, bu ülkenin ihtiyacının büyük kısmını Ukrayna ve Malezya'dan karşıladığını aktardı.

Keskinoğlu, Uzak Doğu ülkelerinin Türk gıda ürünleri için çok büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya ihracata başladığımızda Singapur'u referans göstererek Hong-Kong'a daha kolay ihracat yapabiliriz. Hong-Kong için de girişimler var. İnşallah Hong-Kong'da da Türk yumurtası raflarda yerini alacak. Yumurta ihracatında alternatif ve güçlü pazarlar oluşturmak önemli. Piliç eti ihracatında da yeni pazarlara yoğunlaştık. Piliç etinde de Avrupa Birliği ülkeleri çok önemli. Çünkü Avrupa ülkelerinde göğüs eti tüketimi fazla. Bizde de kanat, but tüketimi fazla. Bu şekilde tamamlamış olacak. Sektör daha rahat hareket edecek. Bakanlık da çalışıyor. Bunların hepsi bir süreç ve hiçbiri bir anda olmuyor. İnşallah bunları başaracağız. O ülkeleri de listeye ekleteceğiz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise, Singapur'a ihracatın başlamasının önemini vurguladı.

Singapur'un alım gücünün bir hayli yüksek olduğunu ifade eden Girit, ülkenin markalı ve kaliteli ürünlere raflarında yer verdiğini dile getirdi.

Girit, "Böyle alternatif pazarlar oluşturarak sektörün elini güçlendiriyoruz. Singapur'u sadece 6 milyon nüfuslu bir ülke olarak düşünmemek lazım. Uzak Doğu ülkelerinin kapılarını açan bir ülke olarak düşünmek gerekiyor." dedi.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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