Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

01.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:56
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Goni Tayfunu nedeniyle meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni Tayfunu'nun vurması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüştü.

Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde şiddetli yağış getirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

İlgili Haberler

Başkan Kılınç'tan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
Başkan Kılınç'tan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı
Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı
Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı
Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Çağla Şıkel Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Yonca Evcimik
Spor Babel Ali Koç Erol Bulut Gökhan Töre Burak Yılmaz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 23:57:30. #1.15#
title