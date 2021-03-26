Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor

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Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandıracağını açıklayan Honda, Gebze'deki üretim tesisine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gebze'de yer alan üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğu'na devredileceği ifade edildi.

Otomobil devi Honda, Türkiye'deki üretimini durduracağını açıklamıştı. Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin devri konusunda HABAŞ Topluluğu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Honda Türkiye A.Ş. Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir.

HONDA FAALİYETLERİNİ GENEL MERKEZ'DEN SÜRDÜRECEK

1992 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."

HONDA, TÜRKİYE'DEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Honda, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını daha önce duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilmişti.

HABAŞ HAKKINDA

Hamdi Başaran'ın kurucusu olduğu Habaş, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluş.