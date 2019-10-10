Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu

10.10.2019 08:51

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM'ye mektup yazarak Suriye'ye düzenlenen harekatın "orantılı" olduğunu ifade etti.



BM Güvenlik Konseyi'nin perşembe günü yapacağı kapalı oturumun öncesinde gönderilen mektupta askeri operasyonun BM Antlaşması'na uygun olduğu belirtildi. Yazıda, "Önceki terörle mücadele operasyonlarında da olduğu gibi Türkiye'nin tepkisi orantılı, ölçülü ve sağduyulu olacaktır." ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle