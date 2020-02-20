Türkiye'den 6 Schengen ülkesine vize muafiyeti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve İngiltere'ye her 180 günde 90 gün süreyle turistik vize muafiyeti sağlanacağını bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve İngiltere'ye her 180 günde 90 gün süreyle turistik vize muafiyeti sağlanacağını bildirdi.
Vize muafiyeti sağlamasıyla, anılan ülkelerle turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle