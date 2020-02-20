Türkiye'den 6 Schengen ülkesine vize muafiyeti
Haberler » Dünya » Türkiye'den 6 Schengen ülkesine vize muafiyeti - Haberler

Türkiye'den 6 Schengen ülkesine vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve İngiltere'ye her 180 günde 90 gün süreyle turistik vize muafiyeti sağlanacağını bildirdi.

20.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:06
Türkiye'den 6 Schengen ülkesine vize muafiyeti

Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve 'ye her 180 günde 90 gün süreyle turistik muafiyeti sağlanacağını bildirdi.


Vize muafiyeti sağlamasıyla, anılan ülkelerle turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler