Türkiye'deki Genç Nüfus 2017 Yılında 12 Milyon 983 Bin 97 Kişi Oldu

Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1 olacağı öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre; 2017 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir ve yüzde 13,8 ile İzmir ve Sinop oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 44,4'e yükseldi

Türkiye'de 2015/'16 öğretim yılında yüzde 40,9 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2016/'17 öğretim yılında yüzde 42,4'e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 39,2'den yüzde 40,5'e yükselirken kadınlarda yüzde 42,6'dan yüzde 44,4'e yükseldi.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,8 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2017 yılında yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 17,8 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak yüzde 26,1 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2017 yılında yüzde 24,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 34 oldu.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51,6'sı hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2017 yılında 0,2 puan artarak yüzde 34,3 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde istihdam oranının genç erkeklerde 0,6 puan artarak yüzde 45,4 ve genç kadınlarda ise 0,2 puan düşerek yüzde 23 olduğu görüldü.

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise istihdam edilen gençlerin yüzde 18'inin tarım sektöründe; yüzde 30,4'ünün sanayi sektöründe; yüzde 51,6'sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,6'sının tarım sektöründe, yüzde 36,5'inin sanayi sektöründe, yüzde 48,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken; genç kadınların yüzde 24,9'unun tarım, yüzde 18'inin sanayi, yüzde 57,1'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2017 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde, ölüm vakalarının yüzde 41,5'inin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken, gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 50,9'unun dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı genç erkeklerde yüzde 57,6 iken genç kadınlarda yüzde 31,9 oldu. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,2 olurken, bu oran genç erkeklerde yüzde 10, genç kadınlarda ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 75,9'unun hiç tütün kullanmadığı görüldü

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; tütün mamulü kullanma durumu incelendiğinde, her gün tütün kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014 yılında yüzde 29,6 iken, 2016 yılında yüzde 28,7 oldu. Bu oran 2016 yılında yetişkin erkeklerde yüzde 43,2, kadınlarda ise yüzde 14,6 oldu.

Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler için incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2014 yılında yüzde 18,5 iken 2016 yılında yüzde 18,1'e, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının ise 2014 yılında yüzde 4,9 iken 2016 yılında yüzde 3,3'e düştüğü görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı 2014 yılında yüzde 67,7 iken 2016 yılında yüzde 75,9 oldu.

Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla tütün kullandığı görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016 yılında yüzde 28,2 iken genç kadınların oranı yüzde 7,8 oldu.

Obez gençlerin oranı arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 24,2 iken 2016 yılında yüzde 23,6 oldu. Obez gençlerin oranı ise 2014 yılında yüzde 3,3 iken 2016 yılında bu oran yüzde 3,8'e yükseldi. Obez genç erkeklerin oranı 2014 yılında yüzde 3,2, obez genç kadınların oranı yüzde 3,5 iken 2016 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,1 oldu.

Her on gençten dokuzu internet kullandı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2016 yılında yüzde 87,5 iken 2017 yılında yüzde 90'a yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2017 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 93,3, genç kadınlarda ise 6 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

Gençlerin yüzde 61,3'ü mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 61,3 oldu. Mutluluk oranı, 2017 yılında genç erkeklerde yüzde 55,3, genç kadınlarda ise yüzde 67,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 48,2 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile başarı, yüzde 20,6 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 26,3 ile başarı, kadınlarda yüzde 22,8 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 18,4 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 19,2 ile başarı aldı.

Gençlerin yüzde 79,3'ü işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin yüzde 79,3'ü çalıştığı işinden memnunken yüzde 51,1'i elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 80,3, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise yüzde 54,1 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 76,8 ve yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 60,5'i almış olduğu eğitimden memnun oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin yüzde 60,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 62,3'ü almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 58,5 oldu. - İSTANBUL