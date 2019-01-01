Türkiye'de Yılın Belediye Başkanı Mehmet Çerçi Seçildi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'de yılın belediye başkanı seçildi. Ödülünü Ocak ayı içerisinde Ankara'da düzenlenecek törenle alacak olan Başkan Çerçi, "Her gün bir arada olduğumuz kıymetli vatandaşlarımızın omzumuza dokunuşundan güç kuvvet, sıcacık bakışından manevi ödülümüzü alsak da yine vatandaşlarımızın oylarıyla layık görüldüğümüz ve özverili çalışanlarımız adına kabul edeceğimiz bu ödül bizleri mutlu etti" dedi.

Son büyükşehir yasasıyla kurulan ilçelerden biri olan Yunusemre'de kurucu belediye başkanı olan Dr. Mehmet Çerçi, siyasi deneyimi, şehircilik vizyonu ve halkın katılımını sağlayan interaktif yönetim anlayışı ile bugün pek çok köklü belediyenin yapamadığı hizmetleri yapmanın haklı gururunu yaşıyor. Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde daha önce Ege Bölgesi'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçilen, birçok kurum ve sivil kuruluş tarafından ödüle layık görülen Başkan Çerçi, "Gönül Belediyeciliği Projesi" ile Anadolu Yerel Yönetimler Ödül Törenine davet edildi. 5 ay boyunca süren ve Türkiye genelinden yüz binlerce kişinin oy kullandığı anket sonucunda Yunusemre Belediyesi, yüzlerce belediyeyi geride bıraktı ve Başkan Çerçi 'Yılın Yerel Yöneticisi' seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gönül Belediyeciliği Seferberliği çağrısını ilk günden bu yana yerine getirmeye büyük gayret gösterdiklerini anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu projenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yunusemre halkını oluşturan büyük küçük her bireye, toplumun her kesimine ulaşmayı amaç edindiklerini ve bunu büyük ölçüde başardıklarını kaydeden Başkan Çerçi, bu projenin önemine değindi.

İlçenin bugününü düzenledikleri gibi gelecek 50 yılını da tasarladıklarını, bunu yaparken sosyal projeleri ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Çerçi; "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim anlayışını benimsedik. Yunusemre, 240 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa'nın hem en büyük hem de en fazla göç alan ilçesi. 5 yıla baktığımızda geldiğimiz nokta bizleri mutlu ediyor. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm projesi gibi dev projeleri hayata geçirdik. Pazarcımızın en büyük talebi olan içerisinde modern kapalı pazaryerinin de bulunduğu Millet Çarşısı projesini tamamlamak üzereyiz. Tüm bunların yanı sıra hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları, taziye evleri, sosyal tesisler ve listesini tutmaya kalksak sayfalarca yazmamız gerekecek daha birçok proje ve hizmet ürettik. Tüm bu projeleri yaparken de yerli, milli, vatandaş odaklı hizmet anlayışını düstur edindik. Vatandaşımızın talep ve isteklerini baz aldık. Hizmetlerimizi yaparken ihtiyaç sahiplerimizi unutmadık. Sosyal sorumluluk projeleriyle onların gönüllerine dokunduk, yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes mutlu yaşasın. Bu projelerimizin devamı gelecek. AK Parti misyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alan şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. 'Gelecek Nesiller İçin' sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın konforlu bir kentte, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Her gün bir arada olduğumuz kıymetli vatandaşlarımızın omzumuza dokunuşundan güç kuvvet, sıcacık bakışından manevi ödülümüzü alsak da layık görüldüğümüz ve özverili çalışanlarımız adına kabul edeceğimiz bu ödül bizleri oldukça mutlu etti" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA