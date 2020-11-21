Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat 135 ülkede ağızları tatlandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat 135 ülkede ağızları tatlandırdı

21.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:06
Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat 135 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'deki reçel, jöle ve marmelat üreticileri ocak-ekim döneminde 135 ülkeye ihracat yaptı.

Türkiye'deki reçel, jöle ve marmelat üreticileri ocak-ekim döneminde 135 ülkeye ihracat yaptı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, söz konusu ürün grubunda 135 ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 10 ayda 36 milyon 818 bin dolarlık döviz geliri sağlandı.

Bu alandaki gıda üreticileri ocak-ekim döneminde en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye 10 ayda yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 6 milyon 697 bin dolar oldu.

İkinci sıradaki Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 1,6'lık gerilemeyle 5 milyon 100 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcilerinin önemli pazarlardan ABD'ye yaptığı ihracat da yüzde 24,53'lük artışla 2 milyon 804 bin dolara yükseldi.

Reçel, jöle ve marmelat üreticileri Almanya'ya 2 milyon 412 bin, Hollanda'ya 2 milyon 98 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1 milyon 771 bin ve Belçika'ya 1 milyon 274 bin dolarlık ihracata imza attı.

-Meksika'ya ihracat 34 kat arttı

Söz konusu ürün grubunda faaliyet gösteren firmaların ocak-ekim döneminde bazı ülkelere gerçekleştirdiği ihracatta ciddi artış görüldü.

Yılın 10 ayında Danimarka'ya yapılan ihracat 10 kattan fazla artarak 49 bin dolardan 492 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 9 bin dolarlık ürün gönderilen Meksika'ya gerçekleştirilen ihracat ise bu yılın 10 ayında 34 kattan fazla artış göstererek 309 bin dolara çıktı.

Avustralya'ya ihracat yüzde 127'lik artışla 261 bin, Ukrayna'ya ihracat yüzde 119'luk artışla 181 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

İlgili Haberler

Merzifon'dan Rusya'ya marmelat ihracatı
Merzifon'dan Rusya'ya marmelat ihracatı
Maske üreticisi Hasan Karadeniz: Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor
Maske üreticisi Hasan Karadeniz: Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Fahrettin Koca Nikol Paşinyan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Şafak Sezer Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat 135 ülkede ağızları tatlandırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 11:11:50. #1.15#
title