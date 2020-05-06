Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao, iddialara son noktayı koydu ve Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Kolombiyalı golcü ayrıca, evde çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlara büyük saygı duyduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao, iddialara son noktayı koydu ve Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.

Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığını ancak zorlandığını belirten yıldız oyuncu, "Türkiye'de dil çok zor, çok karışık. Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum." dedi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Transfer dedikodularına da yanıt veren Radamel Falcao, "Dışarı çıktığında insanların seni fark etmemesi mümkün değil. Arjantin'de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu. Ben şu anda Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İşte tecrübeli yıldızın yaptığı diğer açıklamalar...

Dünyadaki birçok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla birlikte zaman geçiriyorum ki biz futbolcuların çok alışık olduğu bir şey değil bu. Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda yardımcı oluyorum. Özel bir zaman geçiriyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Benim için mutfak ve temizlik anlamında da öğretici bir zaman oldu bu ara.

"ÖZEL ZAMANLARDA AŞÇIYIM"

Şu anda mutfakta özel yemekler benden soruluyor. Bir film gecesinde pizza ya da hamburger yapıyorum, bu yüzden çok eğlenceli bir şeylerin parçasıyım diyebilirim. Daha özen gerektiren ve daha az sıkıcı olan yemekler yaptığımda güzel. Özel zamanlarda, mutfakta bir aşçıyım diyebilirim yani.

"KADINLARA ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

3 kızımla birlikte eğlenmek zorundayım. Onlarla bir şeyler paylaşınca insanlar hep oyun oynayıp, dinlendiğimi düşünüyor ancak 3 çocuklu bir annenin evde ne kadar karmaşık ve zor bir hayatı olduğunu anladım. Bu yüzden kadınlara şapka çıkarıyorum.

"KOLOMBİYA FUTBOLU GELİŞİYOR"

Kolombiya futbolu gelişiyor, daha iyiye gidiyor. Oyuncuları nasıl olduklarını görebilirsiniz. Daha önceleri Brezilya ve Arjantin'e bakıp, onlara hayran oluyorduk ancak şu anda Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Elit futbol seviyesinde oynuyorlar. Bence zamanla daha iyi oyuncular olacak, sadece kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor.

"ŞU ANKİ SAÇIMI GÜZEL BULUYORUM"

Eski uzun saçlarıma dönmeyi düşündüm ancak şu andaki saçımı beğeniyorum. Şu anda uzatmak, o süreci yaşatmak zor geliyor ve ben de kestirmeyi daha kolay buluyorum.

FALCAO'DAN GIDA PAKETİ

Öte yandan tecrübeli oyuncu Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs krizi sırasında zorluk yaşayan ailelere dağıtılmak üzere 296 kolilik gıda paketi bağışladı.