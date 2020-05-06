HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
06.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:19

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao, iddialara son noktayı koydu ve Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Kolombiyalı golcü ayrıca, evde çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlara büyük saygı duyduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao, iddialara son noktayı koydu ve Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.

Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığını ancak zorlandığını belirten yıldız oyuncu, "Türkiye'de dil çok zor, çok karışık. Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum." dedi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Transfer dedikodularına da yanıt veren Radamel Falcao, "Dışarı çıktığında insanların seni fark etmemesi mümkün değil. Arjantin'de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu. Ben şu anda Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İşte tecrübeli yıldızın yaptığı diğer açıklamalar...

Dünyadaki birçok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla birlikte zaman geçiriyorum ki biz futbolcuların çok alışık olduğu bir şey değil bu. Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda yardımcı oluyorum. Özel bir zaman geçiriyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Benim için mutfak ve temizlik anlamında da öğretici bir zaman oldu bu ara.

"ÖZEL ZAMANLARDA AŞÇIYIM"

Şu anda mutfakta özel yemekler benden soruluyor. Bir film gecesinde pizza ya da hamburger yapıyorum, bu yüzden çok eğlenceli bir şeylerin parçasıyım diyebilirim. Daha özen gerektiren ve daha az sıkıcı olan yemekler yaptığımda güzel. Özel zamanlarda, mutfakta bir aşçıyım diyebilirim yani.

"KADINLARA ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

3 kızımla birlikte eğlenmek zorundayım. Onlarla bir şeyler paylaşınca insanlar hep oyun oynayıp, dinlendiğimi düşünüyor ancak 3 çocuklu bir annenin evde ne kadar karmaşık ve zor bir hayatı olduğunu anladım. Bu yüzden kadınlara şapka çıkarıyorum.

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum

"KOLOMBİYA FUTBOLU GELİŞİYOR"

Kolombiya futbolu gelişiyor, daha iyiye gidiyor. Oyuncuları nasıl olduklarını görebilirsiniz. Daha önceleri Brezilya ve Arjantin'e bakıp, onlara hayran oluyorduk ancak şu anda Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Elit futbol seviyesinde oynuyorlar. Bence zamanla daha iyi oyuncular olacak, sadece kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor.

"ŞU ANKİ SAÇIMI GÜZEL BULUYORUM"

Eski uzun saçlarıma dönmeyi düşündüm ancak şu andaki saçımı beğeniyorum. Şu anda uzatmak, o süreci yaşatmak zor geliyor ve ben de kestirmeyi daha kolay buluyorum.

FALCAO'DAN GIDA PAKETİ

Öte yandan tecrübeli oyuncu Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs krizi sırasında zorluk yaşayan ailelere dağıtılmak üzere 296 kolilik gıda paketi bağışladı.

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Spor
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Spor
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Spor
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Spor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Spor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Spor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Şener Şen Türkan Şoray Gülben Ergen Safiye Soyman
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:35:01. #1.14#
title