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Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları

Milyarlarca doları yöneten ve binlerce insana istihdam sağlayan iş insanları farklı farklı makam araçlarını tercih ediyor. Bu konuda Murat Ülker, Passat tercihiyle en mütevazı isim olurken Rahmi Koç ise Lincoln Navigator kullanıyor.

Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
11.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:56

Yanımızdan camları siyah filmle kaplı lüks bir otomobil hızla geçtiğinde aklımıza ilk gelen soru "İçindeki acaba kim?" olur genellikle. Bu haberde merakınızı giderecek cinsten. Yanınızdan Volkswagen Passat geçtiğinde içinde Ülker'in başındaki isim Murat Ülker olabilir veya Lincoln Navigator cip gördüğünüzde aklınıza hemen Koç ailesi gelsin.

Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Türkiye'nin önde gelen bazı iş insanları, son dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle makam aracı tercihlerinde özel iç tasarımlı, kişiselleştirebildikleri lüks ve konforlu minibüsleri tercih etmeye başladı. Tuncay Özilhan, Ferit Şahenk, Bülent Eczacıbaşı ve Ali Koç gibi birçok iş insanı trafikte geçen zamanı daha verimli kullanabilmek için ofis ortamının rahatlığına ve donanımına sahip bu araçlara binmeye başladı.

LÜKS MİNİBÜS TERCİHİ ARTIYOR

Aynı zamanda farklı lüks makam araçları olan ama tercihini son dönemde bu yönde değiştirmeye başlayan iş insanlarının sayısı da hızla artıyor. İçi geniş bu araçlara olan talep hem sosyal mesafenin daha rahat sağlandığı hem de trafikte çok daha rahat çalışıldığı için yükseliyor. Diğer taraftan bazı önemli iş insanları ortağı veya temsilcisi olduğu markaların araçlarını kullanmaya özen gösterirken, bazıları ise en lüks otomobillerden taviz vermiyor.

PATRONLAR VE KULLANDIKLARI MAKAM ARAÇLARI

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç: Lincoln Navigator

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: Lincoln Navigator

Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Lincoln Navigator

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç: Ford Edge, Tourneo Custom, Mondeo

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel: Lincoln MKT

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Mercedes Maybach S Serisi

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk: Volkswagen Caravelle

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: Mercedes Vito

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı: Mercedes Maybach S Serisi

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Mercedes V300

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: Genesis G90

Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Genesis G90

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: Mercedes Maybach S Serisi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker: Volkswagen Passat

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Mercedes Maybach S Serisi

Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Mercedes Maybach S Serisi
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