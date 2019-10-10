Türkiye'de her yıl bin 200 bulut bilişim uzmanı yetiştirilecek

10.10.2019 10:22

Amazon Web Services (AWS) ve BilgeAdam Akademi, Türkiye'de bulut teknolojileri alanında hızla artan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl bin 200 kişiye sertifikalı eğitimler ve iş imkanı sunacak.



Bulut bilişim ve web hizmetlerinde dünya liderlerinden Amazon Web Services (AWS) ile teknoloji eğitiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden BilgeAdam Akademi, bulut bilişim uzmanları yetiştirmek için eğitim ortaklığına gitti. Teknoloji eğitimlerinde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan BilgeAdam, eğitim portföyünü genişleterek; öğrencilere, profesyonellere ve iş ortaklarına AWS Technical Essentials, AWS Business Essentials, Architecting on AWS ve AWS Cloud Practitioner eğitimleri sunacak.



Her yıl bin 200 katılımcının kabul edileceği eğitimler, BilgeAdam Akademi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan 5 yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Bulut bilişim uzmanı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar katılım sertifikası elde edecek. Katılımcılar ayrıca, AWS'in sertifikasyon sınavlarına girerek, uluslararası geçerlilikteki sertifikalarını almaya hak kazanabilecek. Eğitim programlarının ardından bin 200 mezun, BilgeAdam'ın bilişim hizmetleri sunduğu kurumların da arasında bulunduğu şirketlerde çalışmaya başlayarak, AWS'nin Türkiye'deki pazar payını artırmasına destek olacak.



"Stratejik işbirliği, Türkiye'nin bilişim alanındaki beyin gücünü geliştirecek"



AWS Türkiye Ülke Müdürü Yinal Özkan, eğitim ortaklığı ile ilgili açıklamasında, "BilgeAdam ile iş ortaklığımız sayesinde, ülkemiz kurumlarını bulut teknolojileriyle güçlendirecek; aynı zamanda 4. Endüstri Devrimi'nin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacağız" dedi.



BilgeAdam Bilişim Grubu Başkanı ve CEO'su Hakan Çevik ise "Bulut bilişim çağının lider kurumlarından AWS ile işbirliğimizin uzun soluklu ve başarılarla dolu olacağına inanıyoruz. Söz konusu eğitim ortaklığıyla yetişecek nitelikli insan kaynağı sayesinde birçok kurum, BilgeAdam'ın teknoloji eğitimi alanındaki uzmanlığıyla AWS'nin ileri teknolojisini, yazılım ve bilgisayar sistemleri eğitimlerini alarak, dijital dönüşümü daha da ileri götürecek. Bu stratejik işbirliği Türkiye'nin beyin gücünü geliştirecek ve dolayısıyla ülkemizin rekabet gücünün artmasına destek olacaktır. Eğitim ortaklığının hayata geçmesinde katkısı olan paydaşları tebrik ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA