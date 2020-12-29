Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor
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Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor

29.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:29

Türkiye yatırımından vazgeçen Alman otomotiv devi Volkswagen, Ekim 2019 tarihinde Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL'LİK ŞİRKET KURMUŞTU

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

TÜRKİYE YATIRIMI ASKIYA ALINMIŞTI

Takip eden dönemde pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye'de Manisa'da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı. Pandeminin ekonomik ve sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu ve tüm dünyada ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Krizin üstesinden gelmek ve pandemi öncesinde planladığımız satış rakamlarına tekrar ulaşabilmek için en az 2 - 3 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

VW'nin Temmuz ayındaki açıklamasında "Bu koşullarda Volkwagen Grubu faaliyetlerini ve planlamalarını, uluslararası otomotiv pazarındaki değişen koşullara göre revize etmek zorunda kalmıştır. Manisa'da açılması planlanan yeni üretim fabrikası da elbette bu kapsama dahildir." ifadeleri kullanılmış mevcut tesislerinde üretim artışına gidileceği ifade edilmişti.

Açıklamada, satışlardaki sert düşüşleri telafi etmeye öncelik vermek durumunda olan markanın gelecek yıllar için ek üretim yapılmasının söz konusu olmayacağı belirtilerek, "Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu, yeni üretim tesislerine yönelik planlarını durdurma kararı almıştır. Korona krizi geride kalana kadar, belirli bir süre boyunca tüm otomotiv projeleri mevcut üretim tesisleri ve mevcut üretim ağı dahilinde gerçekleştirilecektir." denilmişti.

SLOKVAKYA'YA YATIRIM PLANLARI

Temmuz ayındaki açıklamayı takip eden dönemde şirket farklı yatırım planlamalarına girmişti. Kasım ayında medyaya yansıyan haberlere göre şirket Slovakya'daki fabrikasına ilave yatırım yapma kararı almıştı. Buna göre Slovakya'daki fabrikanın kapasitesinin geliştirilmesi için 500 milyon euroluk yatırım yapılması öngörüldü. Şirket Slovakya fabrikasında yeni Passat ve Skoda Superb modellerini üretmesi planlandı.

Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor
Haber Yorumları (1)
ATEŞ: KARDES KURACAKSAN KUR SU HER NSEYSE KURMAYACAKSAN BOS YERE KONUSUP DA MİLLLETİ GERME
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