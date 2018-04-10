Türkiye'de Ezber Bozuluyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Türkiye'de son yıllarda birçok ezber bozuluyor. Bir ülke savaşa girdiğinde ekonomik veriler çok ciddi şekilde negatife doğru gider ama çok enteresan Türkiye bir taraftan sınır dışında savaşıyorken bir taraftan dünyanın en çok büyüyen ülkelerden bir tanesi" dedi.

Türel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 2018 Faaliyet Yılı 7. Olağan Toplantısı'na konuk oldu. Akşam yemeğinin ardından toplantıda konuşan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kan, katılımcılara teşekkür etti.

"Türkiye ve Antalya Gündemi" konulu konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de televizyonlarda geçen 10 son dakika haberlerinden sekizinin dış politikayla ilgili olduğunu, bunun da Türkiye'nin artık dünyada gündem belirleyen ülke konumunda bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Gelişmiş bir Türkiye'nin istenmediğine dikkati çeken Türel, "Bu yüzden ayağımıza prangalar vurulmaya, başımıza çoraplar örülmeye çalışılmış. Bunları eskiden biliyorduk. Özellikle dış politika konularında mücadele etmek ancak ülkenin gücüyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla eskiden birçok konularda meseleleri halının altına süpürmek durumunda kalıyorduk. Artık çok daha farklı bir ülke olarak, dünya üzerinde gözüküyoruz." diye konuştu.

Türel, Türkiye'nin eskiden Kuzey Irak'ta bırakın operasyon yapmayı, hava harekatı yapma noktasında dahi ciddi sıkıntılar yaşarken bugün artık sınır dışı harekatların gündemde olduğunu vurguladı.

Askerin, polisin, güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu zaferlerin, tarihteki diğer destanları hatırlattığını anlatan Türel, özellikle Afrin destanının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesinin güzel bir rastlantı olduğunu aktardı.

Türel, " Suriye bataklığına giren Türkiye oradan çıkamaz, çok ciddi sorunlar yaşar" denildiğini ancak o destansı zaferin herkesi gururlandırdığını belirtti.

"Ezberler bozuluyor"

Operasyonlarla terör örgütleri temizlendikçe barış, huzur ve ekonomik istikrarın güçleneceğinin altını çizen Türel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık son yıllarda birçok ezber bozuluyor. Bir ülke savaşa girdiğinde ekonomik veriler çok ciddi şekilde negatife doğru gider ama çok enteresan Türkiye bir taraftan sınır dışında savaşıyorken bir taraftan dünyanın en çok büyüyen ülkelerden bir tanesi. Kendi kıtasında birinci olabiliyor. G-20 ülkeleri içerisinde birinci olabiliyor. Bunlar ekonominin ezberlerinin bozulduğunu gösteriyor. Ne zaman herhangi bir ülke, gelişmiş ülke de olabilir savaşa gitse ekonomik veriler ciddi şekilde negatife doğru gider. Türkiye bu noktalarda da ezber bozuyor. Türkiye gerçekten sınır dışında bir savaşın içerisinde ama olağan hayat devam ediyor. Sizler işlerinizi savaş yokmuş gibi başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz."

İthalatın ihracatın rayında gittiğine işaret eden Türel, Türkiye'nin kalkınmasını sürdürdüğünde huzur ve barışın sürekli hale geleceğini ifade etti.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Türel, EXPO 2016 Antalya'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda olduğunu, bu alana yönelik turizm amaçlı veya sağlık anlamında projelerin düşünüldüğünü söyledi.