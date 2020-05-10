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Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var

10.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:47

Bu yılın ilk dört aylık dönemi sonunda Türkiye'de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault, en fazla hafif ticari araç satan marka da 10 bin 444 adetle Ford oldu. Renault'u 14 bin 33 adetle Volkswagen ve 12 bin 781 adetle de Fiat izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine go¨re satışlar yüzde 30.3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari arac¸ pazarı da yüzde 12.2 artarak 29 bin 405 adede ulas¸tı.

RENAULT'U VOLKSWAGEN İZLEDİ

Ocak-Nisan döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault oldu. Bunu 14 bin 33 adetle Volkswagen ve 12 bin 781 adetle de Fiat izledi.

Nisan ayı satışlarının lideri Peugeot, Ocak-Nisan döneminde 10 bin 110 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 7 bin 92 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı.

10 ADEDİN ALTINDA SATIŞ YAPANLAR

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Alfa Romeo, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, Bentley ve Ferrari gibi markalar 10 adedin altında satış yaptı.

EN ÇOK HAFİF TİCARİ ARAÇ SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-nisan döneminde 10 bin 444 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 6 bin 958 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 441 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.636 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Bunu 1.284 adetle Mercedes-Benz izledi.

Bu yılın Ocak-Nisan dönemide binek ve hafif ticari birlikte toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 19 bin 739 adetlik satışla ilk sırada yer aldı.

OTOMOBİLDE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Öte yandan kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45.3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29.7 pay ve 36 bin 129 adet satıs¸ ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs¸ ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac¸ pazarı go¨vde tipine go¨re, van go¨vde tipi yüzde 75.1 payla en c¸ok tercih edilen go¨vde tipi olurken, kamyonet go¨vde tipi yüzde 11.6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6.8'le pick-up ve yüzde 6.5'le de minibüs takip etti.

Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var

Ekonomi Manşet

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