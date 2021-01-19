Türkiye'de 274 milyon metreküplük doğalgaz kullanımı ile tüm zamanların rekoru kırıldı
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Türkiye'de 274 milyon metreküplük doğalgaz kullanımı ile tüm zamanların rekoru kırıldı

19.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:44
Türkiye'de 274 milyon metreküplük doğalgaz kullanımı ile tüm zamanların rekoru kırıldı

Kar yağışıyla beraber hava sıcaklıklarının eksilerin altına düşmesi doğalgaz kullanım oranlarını da artırdı. Türkiye'de dün, 274 milyon metreküp doğalgaz kullanımı ile tüm zamanların en fazla tüketimi gerçekleşti.

Dün Türkiye'de 274 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. Bu rakam tüm zamanların rekoru olarak gerçekleşti.

Türkiye'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışıyla beraber dün 274 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) verilerine göre, doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 245 milyon metreküple 8 Ocak 2019'da gerçekleşmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyon olarak hesaplanıyor. Yeni yerleşim yerlerine doğalgazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre 200 milyon metreküp daha az

Ocak ayının ilk yarısı itibarıyla 3 milyar 500 milyon metreküpe yakın tüketim gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 700 milyon metreküplük tüketim kaydedilmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6.75 artarak 50 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğalgaz girişi ise 2 milyar 223 milyon 458 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul'daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. "

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