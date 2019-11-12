Türkiye’de 1 milyon kişi diyabete bağlı körlük riski altında
Türk Oftalmoloji Derneği yılık kongresi sonucunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de hızla yükselen diyabete bağlı hastalıkların risk oluşturduğu, bunlar arasında en önemli olanlardan birinin körlük olduğu kaydedildi.
12.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38
Türk Oftalmoloji Derneği yılık kongresi sonucunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de hızla yükselen diyabete bağlı hastalıkların risk oluşturduğu, bunlar arasında en önemli olanlardan birinin körlük olduğu kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com