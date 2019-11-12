Türkiye’de 1 milyon kişi diyabete bağlı körlük riski altında

12.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38

Türk Oftalmoloji Derneği yılık kongresi sonucunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de hızla yükselen diyabete bağlı hastalıkların risk oluşturduğu, bunlar arasında en önemli olanlardan birinin körlük olduğu kaydedildi.