Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Trabzon'da düzenlenecek

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 26 Eylül Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 26 Eylül Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı ilçesinde üçüncü kez düzenlenecek yarışlara 33 ilden 211 atlet katılacak.

20 yaş altı ve büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyon sonucunda Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu