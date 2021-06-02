Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

Valilik organizasyonunda yapılan yarışlar, Doğubayazıt Belediyesi önünde başlayarak tarihi İshak Paşa Sarayı bölgesinde tamamlandı.

Zorlu patika yollarda dereceye girmek için ter döken sporculardan 20 yaş altı kategorisindekiler 6 kilometre, büyükler kategorisindekiler ise 11 kilometrelik parkurlarda koştu.

Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmaya, 21 ilden 116 sporcu katıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük erkekler

1. Suat Karabulak

2. Şehmus Sarıhan

3. Hasan Turğut

Büyük kadınlar

1. Gizem Nur Keskin

2. Berfin Barışer

3. Eylem Gür

20 yaş altı erkekler

1. Oğuz Günen

2. Mehmet Vefa Aydemir

3. Emirhan Dağdelen

20 yaş altı kadınlar

1. Şeyda Acar

2. Duygu Sarıkaya

3. Nurşen Çekici

18 yaş altı erkekler

1. Mervan Haykır

2. Hasan Aydın

3. Erkan Keleş

18 yaş altı kadınlar

1. Ayşe Temel

2. Aslı Demir

3. Kader Şimşek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez