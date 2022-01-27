Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi