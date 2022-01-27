Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte... - Haberler Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Haber

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