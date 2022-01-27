MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahmini %23,2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasının açıklamlarından satır başları:

Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktaydı. Son aylarda ise bunlara ek olarak döviz piyasasında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları önemli rol oynadı.

Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 yılında ise ortalama 74,3 dolara güncellendi. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir.

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel