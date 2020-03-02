02.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:08

Mersin'de düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi.



Yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun, madalya için mücadele ettiği şampiyona dört kategoride gerçekleştirildi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik kategorilerinde ter döken sporcular, derece için yarıştı.



Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.



Branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:



Artistik Cimnastik Erkekler;



Barfiks Aleti: Ümit Şamiloğlu



Paralel - Kulplu Beygir Aleti: Ferhat Arıcan



Halka Aleti: Yunus Emre Gündoğdu



Yer Aleti: Mustafa Arca



Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal



Kadınlar;



Atlama-Asimetrik Paralel-Yer Aleti: Dilara Yurttaş



Denge Aleti: Cemre Kendirci



Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı



Ritmik Cimnastik;



Çember-Kurdele: İrem Özgür



Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu



Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu



Aerobik Cimnastik;



Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör



Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör



Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı



Büyük Erkekler: Emir Erışık



Tranpolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın



Tranpolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu - MERSİN

Kaynak: İHA