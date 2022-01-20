Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

ERZURUM (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta düzenlenen şampiyonaya, 57 sporcu katıldı.

"Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

Lider erkek:

1- Ercan Kesti

2- Yıldıray Ortahisar

3- Muhammet Çelik

Lider kadın:

1- Sultan Saymaz

2- Sumru Tamer

3- Tuğçe Tüfenk

Hız erkek:

1- Rahman Murat Türkmen

2- Ercan Kesti

3- Yıldıray Ortahisar

Hız kadın:

1- Sumru Tamer

2- Adele Prochazkova

3- Tuğçe Tüfenk