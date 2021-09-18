Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Spor
Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 475'i erkek, 142'si kadın olmak üzere 617 sporcunun katılımıyla Zonguldak'ta başladı.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 475'i erkek, 142'si kadın olmak üzere 617 sporcunun katılımıyla Zonguldak'ta başladı.

Bu yılki şampiyona, Türk boksunun önemli isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlendi. Erkeklerde 13, kadınlarda ise 12 sıklette madalya dağıtılacağı şampiyonada, maden işçilerini anlatan tiyatral gösteriyle başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, boks sporuna gönül vermiş sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, güzel bir şampiyona dileyerek, "Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Türk boksu dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncü, Türk Cumhuriyetlerinde birinci, İslam ülkelerinde birinci, Afrika ve Asya kıtalarında yine birinci sıradayız. Bizlere destek veren ve yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Eylül cuma günü sona erecek.

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Murat Kurum
Magazin Eser Yenenler Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Sultan Selim Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:48:34. #1.12#