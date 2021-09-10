Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Bu müsabaka 2024 yılındaki olimpiyatlara da katkı sunacak"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi bu sporcularımızdan temsil edecek olanlar çıkacak. Bu müsabaka 2024 yılındaki olimpiyatlara da katkı sunacak." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 8 gündür Elazığ'da olduklarını ve buradan mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Turnuvanın profesyonel bir organizasyon olduğunu kaydeden Gözgeç, "Boks camiasında yaklaşık 800 kişi ile buradayız. Son derece memnun kaldık. Buradan da memnun ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sporun her geçen gün ileriye gittiğini aktaran Gözgeç, şöyle konuştu:

"Burada şampiyon olan gençlerin önünde bir Avrupa şampiyonası var. Buradan çıkacak arkadaşlarımızı kampa alacağız. Orada değerlendirme yapacağız. Onları dünya şampiyonasına hazırlayacağız. Bunlar bir yıl sonra büyükler kategorisine geçecekler. 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi bu sporcularımızdan temsil edecek olanlar çıkacak. Bu müsabaka 2024 yılındaki olimpiyatlara da katkı sunacak."