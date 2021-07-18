Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı
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Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Spor

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, İzmir'deki Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, İzmir'deki Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından blockchain şirketi Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda 89 sporcu mücadele etti.

En hızlı 20 sporcunun katıldığı Türkiye Motosiklet Federasyonu Grand Prix'inde, TMFGP 1000 sınıfında Murat Deniz ilk sırayı aldı. Harun Akgün ikinci ve Seyit Murat Pala da üçüncü olarak ödül kürsüsüne çıkan diğer isimler oldu.

TMFGP 600 sınıfındaki mücadele Mert Ali Kocabal birinci, Kerem Uçar ikinci, Burak Albayrak üçüncülüğü kazandı.

16 sporcunun yarıştığı Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ilk sırada İlayda Yağmur yer aldı. İkinciliğe Melisa Erçelik, üçüncülüğe Zeynep Parmaksız ulaştı.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda kendi sınıflarında dereceye giren isimler ise şöyle:

600 CC (A)

1. Furkan Eryılmaz

2. Burak Albayrak

3. Muammer Nuri Karakaya

1000 CC (A)

1. Harun Akgün

2. Can Akkuş

3. Altuğ İnan

600 CC (B)

1. Ata Kahvecioğlu,

2. Tanıl Yüce,

3. Kerem Uçar

1000 CC (B)

1. Erdoğan Özbek

2. Fatih Şahin

3. Abdullah Köken

600 CC (C)

1. Mert Ali Kocabal

2. Fatih Özgür

3. Mert Kaya

1000 CC (C)

1. Murat Deniz

2. Yiğit Fazlı

3. Seyit Murat Pala

SS300

1. Ömer Utku Karpuz

2. Salih Yiğit Teker

3. Arda Şahin

125 SP

1. Furkan Aykut

2. Onur Işık

3. Bilal Diril

125 Büyükler

1. Bilal Diril

2. Sezer Çelik

3. Erdem Demircioğlu

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Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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