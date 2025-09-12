Türkiye basketbol final maçı ne zaman, hangi kanalda (EuroBasket 2025)?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye–Almanya final maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. EuroBasket 2025 finalinde mücadele edecek olan Milliler'in maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

12 DEV ADAM TARİH YAZDI

Millî takımımız 12 Dev Adam, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, zorlu rakibini eleyerek büyük bir kararlılık örneği sergiledi. Türkiye'nin bu tarihi başarısı, tüm ülkeye büyük gurur yaşattı ve taraftarları coşkuyla heyecanlandırdı.

ALMANYA FİNALDEKİ YERİNİ ALDI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final mücadelesinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86'lık skorla geçerek finale adını yazdırdı. Turnuvanın en güçlü takımlarından biri olarak öne çıkan Almanya, etkili hücum gücü ve sağlam savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyetle birlikte Almanya, finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.

TÜRKİYE - ALMANYA FİNALİ NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en kritik karşılaşması olan final maçı, 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Finalde Almanya ile karşılaşacak olan Türkiye, şampiyonluk için sahaya çıkacak. Dev mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Türkiye - Almanya final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 12 Dev Adam'ın tarihi şampiyonluk mücadelesi tüm Türkiye tarafından ekran başında takip edilecek.