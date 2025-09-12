İki takım bugüne dek 15 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerin 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ise oynanan 8 karşılaşmada ay-yıldızlı ekip 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmalar ise 2022 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde oynandı ve Türkiye bu maçları 76-67 ve 72-71'lik skorlarla kaybetti. Milliler, Yunanistan karşısındaki son galibiyetini 2010 Dünya Kupası grup etabında 76-65'lik skorla almıştı. Peki, Türkiye basket maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE – YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Millî Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı final mücadelesinde bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Letonya'daki Xiaomi Arena'da oynanacak karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ve tabii platformundan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM'IN EUROBASKET 2025 PERFORMANSI

Millilerimiz, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri konumunda. Grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı eleyerek 24 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi. Türkiye ile birlikte tüm maçlarını kazanan diğer takım ise son dünya şampiyonu Almanya.

CEDİ OSMAN'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK

Başantrenör Ergin Ataman, Polonya ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun henüz netleşmediğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Cedi'nin tedavisi sürüyor. Bugün de antrenmana çıkamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da oynarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olacak." ifadelerini kullandı.

